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Gelinim Mutfakta 18 Şubat 2022 Cuma puan durumu | 18 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın finalinde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 18 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 18 Şubat 2022 Cuma puan durumu...

Gelinim Mutfakta 18 Şubat 2022 Cuma puan durumu | 18 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın finalinde kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 18 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 18 Şubat 2022 Cuma puan durumu....

GELİNİM MUTFAKTA 18 ŞUBAT 2022 CUMA PUAN DURUMU

Miyase: 

Deniz: 

Yeşim: 

Hasret: 

18 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? KİM ELENDİ?

Henüz günün birincisi ve elenen isim belli olmadı...

DÜN NE OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın dördüncü gününde Miyase 18 puanı alarak birinci oldu.

Gelinim Mutfakta 18 Şubat 2022 Cuma puan durumu | 18 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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