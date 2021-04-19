Gelinim Mutfakta 19 Nisan Pazartesi puan durumu | 19 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

19 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusu gündemde. Dudu'nun yarışmaya tekrar katılmasıyla program reytingleri bir hayli arttı. İşte Gelinim Mutfakta 19 Nisan Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 19 NİSAN PAZARTESİ PUAN DURUMU

Dudu:

Seda:

Ayten:

Esra:

Gelinim Mutfakta Dudu geri mi geldi? 19 Nisan Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı kim, Dudu mu?

19 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

19 Nisan Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu henüz netleşmedi. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

GELİNİM MUTFAKTA 16 NİSAN CUMA PUAN DURUMU

16 Nisan Cuma haftanın puan durumu belli oldu. Bugün çeyrek altını kazanan yarışmacı Ayten oldu. Haftanın en yüksek puanını alıp 5 bileziği ise Seda kazandı.

16 Nisan Cuma Gelinim Mutfakta'da bugün Ece elendi. Ayten ise günün birincisi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin reyting rekorları kıran bir yemek yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül yer alıyor. Yarışmanın sunuculuğunu Seda Sayan yapıyor.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU

Seda Sayan'ın sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Seda Sayan'ın sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.