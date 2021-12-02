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Gelinim Mutfakta 2 Aralık 2021 Perşembe puan durumu | 2 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da haftanın finaline bir gün kala kimin birinci olduğu merakla araştırılıyor. Peki 2 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 2 Aralık 2021 Perşembe puan durumu...

Gelinim Mutfakta 2 Aralık 2021 Perşembe puan durumu | 2 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinlerin birbiriyle kıyasıya mücadele ettiği Gelinim Mutfakta yarışma programında günün birincisi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Biz de bunun üzerine haberimizde 2 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 2 Aralık 2021 Perşembe puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 2 ARALIK 2021 PERŞEMBE PUAN DURUMU

Miyase: 14

Aslıhan: 19

Yeşim:15

Dilek:13

Gelinim Mutfakta 2 Aralık 2021 Perşembe puan durumu | 2 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

2 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

elinim Mutfakta'da haftanın finaline bir gün kala gün toplamında Kaynanalardan 19 puan toplayan gelin Aslıhan oldu. Aslıhan 24. çeyrek altınını yakasına takmayı başardı.

DÜN NE OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününde Kaynanaların gelinlere dağıttığı günlük puanlara göre 21 puan alan Aslıhan günün birincisi oldu.

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