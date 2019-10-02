İstanbul27 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Gelinim Mutfakta 2 Ekim kim kazandı?| Gelinim Mutfakta altınları kim aldı?

Gelinim Mutfakta 2 Ekim kim kazandı?| Gelinim Mutfakta altınları kim aldı?

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 2 Ekim Çarşamba Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde

Gelinim Mutfakta 2 Ekim kim kazandı?| Gelinim Mutfakta altınları kim aldı?

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Yasemin Hanım ve gelini Filiz mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! 

Kanal D Gelinim Mutfakta 2 Ekim canlı izlemek için linki tıklayınız

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ

Patatesli Arnavut Böreği nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Patatesli Arnavut BöreğiPatatesli Arnavut Böreği nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Patatesli Arnavut Böreği

 

KAYNANALARIN PUANLARI

Nur Kaynana:

Kıymet gelin: 5  (kendi gelini) 

Dilek gelin: 2 puan

Elif gelin: 1 puan 

Filiz gelin: 1 puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin: 5 puan  (kendi gelini)

Kıymet Gelin: 2 puan

Dilek  gelin: 1 puan

Filiz Gelin:1  puan

Fatma kaynana:

Dilek Gelin: 5 puan (kendi gelini)

Filiz gelin: 1 puan

Elif Gelin: 2 puan

Kıymet Gelin: 2 puan

Yasemin Kaynana:

Filiz Gelin: 3 puan (kendi gelini)

Dilek gelin: 2 puan

Elif Gelin:1 puan                                          

Kıymet Gelin: 5 puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "14 Puanla Kıymet" oldu Günün en .düşük puanını ise  "6 Puanla Filiz" aldı

***Çeyrek altını alan gelin ise "Kıymet" oldu**

HABERE YORUM KAT