Gelinim Mutfakta 2 Haziran Salı puan durumu | 2 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bugün Çıtır Yufkada Tavuk yapan gelinler arasından kayınvalidelerden en yüksek puanı almayı başaranın kim olduğu merak ediliyor. 2 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? sorusunun cevabı haberimizde. İşte Gelinim Mutfakta 2 Haziran Salı puan durumu...

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Seda Sayan'ın eğlenceli sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın bu bölümünde gelinler Çıtır Yufkada Tavuk yaparak kayınvalidelerin beğenisine sundu. Peki 2 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 2 Haziran Salı puan durumu... GELİNİM MUTFAKTA 2 HAZİRAN PUAN DURUMU YAĞNUR: 13 AYTEN: 20 SEDA: 21 DENİZ: 9 2 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ En güzel yemeği yaparak kayınvalidelerden toplamda 21 puanı alan yarışmacı Ayten günün birincisi oldu. gelinim mutfaktaKanal D