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  3. Gelinim Mutfakta 2 Haziran Salı puan durumu | 2 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 2 Haziran Salı puan durumu | 2 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bugün Çıtır Yufkada Tavuk yapan gelinler arasından kayınvalidelerden en yüksek puanı almayı başaranın kim olduğu merak ediliyor. 2 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? sorusunun cevabı haberimizde. İşte Gelinim Mutfakta 2 Haziran Salı puan durumu...

Gelinim Mutfakta 2 Haziran Salı puan durumu | 2 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Seda Sayan'ın eğlenceli sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın bu bölümünde gelinler Çıtır Yufkada Tavuk yaparak kayınvalidelerin beğenisine sundu. Peki 2 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 2 Haziran Salı puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 2 HAZİRAN PUAN DURUMU

YAĞNUR: 13

AYTEN: 20

SEDA: 21

DENİZ: 9

Gelinim Mutfakta 2 Haziran Salı puan durumu | 2 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

2 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ

En güzel yemeği yaparak kayınvalidelerden toplamda 21 puanı alan yarışmacı Ayten günün birincisi oldu.

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