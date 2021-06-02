Gelinim Mutfakta 2 Haziran Salı puan durumu | 2 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?
Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bugün Çıtır Yufkada Tavuk yapan gelinler arasından kayınvalidelerden en yüksek puanı almayı başaranın kim olduğu merak ediliyor. 2 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? sorusunun cevabı haberimizde. İşte Gelinim Mutfakta 2 Haziran Salı puan durumu...
Seda Sayan'ın eğlenceli sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın bu bölümünde gelinler Çıtır Yufkada Tavuk yaparak kayınvalidelerin beğenisine sundu. Peki 2 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 2 Haziran Salı puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 2 HAZİRAN PUAN DURUMU
YAĞNUR: 13
AYTEN: 20
SEDA: 21
DENİZ: 9
2 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ
En güzel yemeği yaparak kayınvalidelerden toplamda 21 puanı alan yarışmacı Ayten günün birincisi oldu.