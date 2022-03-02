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Gelinim Mutfakta 2 Mart 2022 Pazartesi puan durumu | 2 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın ikinci gününde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 2 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 2 Mart 2022 Çarşamba puan durumu...

Gelinim Mutfakta 2 Mart 2022 Pazartesi puan durumu | 2 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın üçüncü gününde kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 2 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 2 Mart 2022 Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 2 MART 2022 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Miyase: 

Yeşim: 

Hasret: 

Deniz: 

2 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Henüz birinci olan isim belli olmadı.

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde bugün gün toplamında Kaynanalardan 17 puan toplayan gelin Hasret ilk Çeyrek altınını yakasına takmayı başardı.

Gelinim Mutfakta 2 Mart 2022 Pazartesi puan durumu | 2 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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