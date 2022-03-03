Gelinim Mutfakta 2 Mart 2022 Pazartesi puan durumu | 2 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Kutlu doğum haftası kutlama mesajları nelerdir? Kutlu doğum haftası resimli, kısa mesajlarAslı Bekiroğlu'ndan daha yeni ayrılan Çağrı Telkıvıran Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz'la mekana el ele geldi! Aşklarını ilan ettilerBurkina Faso nerede? Nüfusu kaç? Burkina Faso'da hangi dil konuşuluyor? Başkenti neresi? Haritadaki yeriKayserispor tarih yazıyor! 13 yıl sonra ilk kez...Kerrat ne demek, TDK'ya göre Kerrat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov tedirgin etti: Nükleer savaş olasılığı konuşuluyorDikişsiz Boru Haddecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSon dakika | Ermenistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan olduMHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar! Rusya - Ukrayna savaşında ateşkes çağrısı yaptı, Putin'e tarih üzerinden mesaj verdi
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Gelinim Mutfakta 2 Mart 2022 Pazartesi puan durumu | 2 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 2 Mart 2022 Pazartesi puan durumu | 2 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın dördüncü gününde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 3 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 3 Mart 2022 Perşembe puan durumu...

Gelinim Mutfakta 2 Mart 2022 Pazartesi puan durumu | 2 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın finalinden bir gün önce kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 3 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 3 Mart 2022 Perşembe puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 3 MART 2022 PERŞEMBE PUAN DURUMU

Miyase: 

Yeşim: 

Hasret: 

Deniz: 

2 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Henüz birinci olan isim belli olmadı...

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Haftanın ortasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alan Hasret günün birincisi olmayı başardı.

Gelinim Mutfakta 2 Mart 2022 Pazartesi puan durumu | 2 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT