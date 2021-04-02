Siirt Pervari Nüfusu 2020 - 2021 |  Pervari İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Baş Müfettiş Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Baş Mimar Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?56 saat sürecek kısıtlama için geri sayım başladı! İşte yasakta açık olacak yerler ve kısıtlamanın tüm detayları...Ustabaşı, Postabaşı, Formen, Atölye Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıBankacılık ve Finans Uzmanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Siirt Baykan Nüfusu 2020 - 2021 |  Baykan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Bal İşleme ve Paketleme İşçisi Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Satış Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Satış Görevlisi Maaşları, İş İlanlarıSon dakika| Beşiktaş'tan Merkez Hakem Kurulu'na Halil Umut Meler tepkisi
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Gelinim Mutfakta 2 Nisan 2021 Cuma günü kim elendi, kim birinci oldu ? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta 2 Nisan 2021 Cuma günü kim elendi, kim birinci oldu ? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

Kanal D ekranlarında gündüz kuşağının sevilen programı Gelinim Mutfakta da haftanın son gününde eleme heyecanı yaşanıyor. Peki Gelinim Mutfakta 2 Nisan 2021 Cuma günü kim elendi, kim birinci oldu ? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta 2 Nisan 2021 Cuma günü kim elendi, kim birinci oldu ? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta da haftanın son gününe geldik ve  bugün eleme heyecanı var. Format gereği cuma günleri bir yarışmacı programa veda ediyor ve yerine yeni bir yarışmacı geliyor. Peki bugün Gelinim Mutfakta da kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta 2 Nisan Cuma puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 2 NİSAN 2021 CUMA GÜNÜ KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU ?

2 Nisan 2021 Cuma gününde elenen yarışmacı Aysun oldu.  6 aydır yarışmada olan Aysun elendi. 

Çeyrek altını Ayten ve Esra kazandı. Kura çekimi sonrası çeyrek altını alan kişi Ayten oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI? 

Gelinim Mutfakta programında Esra 81 puanla bilezikleri kazandı. 

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNALİ PUAN DURUMU

Ayten: 80

Seda: 

Esra: 81

Aysun: 

GELİNİM MUTFAKTA PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu ise Seda Sayan üstleniyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT