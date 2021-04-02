Gelinim Mutfakta 2 Nisan 2021 Cuma günü kim elendi, kim birinci oldu ? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta da haftanın son gününe geldik ve bugün eleme heyecanı var. Format gereği cuma günleri bir yarışmacı programa veda ediyor ve yerine yeni bir yarışmacı geliyor. Peki bugün Gelinim Mutfakta da kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta 2 Nisan Cuma puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 2 NİSAN 2021 CUMA GÜNÜ KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU ?

2 Nisan 2021 Cuma gününde elenen yarışmacı Aysun oldu. 6 aydır yarışmada olan Aysun elendi.

Çeyrek altını Ayten ve Esra kazandı. Kura çekimi sonrası çeyrek altını alan kişi Ayten oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta programında Esra 81 puanla bilezikleri kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNALİ PUAN DURUMU

Ayten: 80

Seda:

Esra: 81

Aysun:

GELİNİM MUTFAKTA PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu ise Seda Sayan üstleniyor.