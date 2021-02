Gelinim Mutfakta 2 Şubat Salı puan durumu |2 Şubat Salı Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

2 Şubat Salı Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Seda Sayan'ın sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayımlanan Gelinim Mutfakta'nın 2 Şubat puan durumu belli oldu. Heyecanlı geçen yarışmanın bugünkü kazananı kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı?

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 2 ŞUBAT SALI

Gelinim Mutfakta'da geçen hafta elenen Sibel'in yerine yeni yarışmacı dahil oldu. Yeni gelin Ayten, ilk haftanın ilk gününe 5 puanla başladı. Aysun 2 Şubat Gelinim Mutfakta yarışmasında bugünün birincisi olurken çeyrek altını da kapan yarışmacı oldu.

PUAN DURUMU

haftanın puan durumu;

Aysun: 22

Zeynep: 21

Esin: 15

Ayten: 5

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu Seda Sayan üstlendi.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU

Seda Sayan'ın sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.