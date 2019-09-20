Gelinim mutfakta 20 Eylül Cuma puan durumu
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 20 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde
Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Nur Hanım ve gelini Kıymet mutfağa hızlı başlıyorlar. Suzan Hanım, gelini Hilal ile birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! Diğer kaynanalar ise, bu duruma sert tepki gösteriyorlar.
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GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ
Mısır Unu Tatlısı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Mısır Unu Tatlısı tarifi
KAYNANALARIN PUANLARI
Nur Kaynana:
Kıymet gelin: (kendi gelini)
Dilek gelin: puan
Elif gelin: puan
Hilal gelin: puan
Çiğdem Kaynana:
Elif Gelin: puan (kendi gelini)
Kıymet Gelin: puan
Dilek gelin: puan
Hilal Gelin puan
Fatma kaynana:
Dilek Gelin: puan (kendi gelini)
Hilal gelin: puan
Elif Gelin: puan
Kıymet Gelin: puan
Suzan Kaynana:
Hilal Gelin: puan (kendi gelini)
Dilek gelin: puan
Elif Gelin: puan
Kıymet Gelin: puan
Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini ".... "oldu Günün en düşük puanını ise "..... " aldı
***Çeyrek altını alan gelin ise ".." oldu***
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