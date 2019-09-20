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Gelinim mutfakta 20 Eylül Cuma puan durumu

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 20 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde

Gelinim mutfakta 20 Eylül Cuma puan durumu

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Nur Hanım ve gelini Kıymet mutfağa hızlı başlıyorlar. Suzan Hanım, gelini Hilal ile birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! Diğer kaynanalar ise, bu duruma sert tepki gösteriyorlar.

Kanal D Gelinim Mutfakta 20 Eylül canlı izlemek için linki tıklayınız

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ

Mısır Unu Tatlısı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Mısır Unu Tatlısı tarifiMısır Unu Tatlısı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Mısır Unu Tatlısı tarifi

KAYNANALARIN PUANLARI

Nur Kaynana:

Kıymet gelin:  (kendi gelini) 

Dilek gelin:  puan

Elif gelin:  puan 

Hilal gelin:  puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin:  puan  (kendi gelini)

Kıymet Gelin:  puan

Dilek  gelin:  puan

Hilal Gelin  puan

Fatma kaynana:

Dilek Gelin:  puan (kendi gelini)

Hilal  gelin:  puan

Elif Gelin: puan

Kıymet Gelin:  puan

Suzan Kaynana:

Hilal Gelin:  puan (kendi gelini)

Dilek gelin: puan

Elif Gelin:  puan                                          

Kıymet Gelin:  puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini ".... "oldu Günün en düşük puanını ise  "..... " aldı

***Çeyrek altını alan gelin ise ".." oldu***

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