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Gelinim Mutfakta 20 Haziran 2022 Pazartesi puan durumu | 20 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın birinci gününde kimin birinci olduğunu merakla araştırılıyor. Peki 6 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 6 Haziran 2022 Pazartesi puan durumu...

Gelinim Mutfakta 20 Haziran 2022 Pazartesi puan durumu | 20 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ilk günü kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde 20 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 20 Haziran 2022 Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 20 HAZİRAN PAZARTESİ PUAN DURUMU

Damla:  12

Hasret: 8

Aslıhan: 18

Yeşim: 16

Gelinim Mutfakta 20 Haziran 2022 Pazartesi puan durumu | 20 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

20 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Gelinim Mutfakta programında haftanın ilk gününde, birinci olup, çeyrek altını yakasına takmayı başaran gelin Aslıhan oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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