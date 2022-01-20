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Gelinim Mutfakta 20 Ocak 2022 Perşembe puan durumu | 20 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta programında günün birincisi merak ediliyor. Peki 20 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 20 Ocak 2022 Perşembe puan durumu...

Gelinim Mutfakta 20 Ocak 2022 Perşembe puan durumu | 20 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın ortasında kimin birinci olduğu izleyenler tarafından merakla araştırılıyor. Verilen tarifi kayınvalidelere sevdirmeyi başarıp en yüksek puanı alan gelinin kim olduğu merak ediliyor. 20 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 20 Ocak 2022 Perşembe puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 20 OCAK 2022 PERŞEMBE PUAN DURUMU

Miyase: 

Yeşim: 

Damla: 

Yağmur: 

20 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Henüz birinci olan isim belli olmadı. Haberimiz güncellenecektir...

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da haftanın tam ortasında bugün gün toplamında Kaynanalardan 18 puan toplayan Miyase 14. çeyrek altınını yakasına takmayı başardı.

Gelinim Mutfakta 20 Ocak 2022 Perşembe puan durumu | 20 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

 

Emine Özfalcı
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