Gelinim Mutfakta 20 Mayıs 2022 Cuma puan durumu | 20 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Kim elendi?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın son günü kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 20 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 20 Mayıs 2022 Cuma puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 20 MAYIS CUMA PUAN DURUMU

Senanur:

Damla:

Edanur:

Aslıhan:

20 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın son gününde kimin birinci olduğu belli değil.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın birincisi henüz belli değil.

KİM ELENDİ?

Elenen isim belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.