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Gelinim Mutfakta 21 Eylül 2021 Pazartesi puan durumu | 21 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

4 gelinin birbirleriyle verilen tarifi en güzel yapmak ve kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için yarıştıkları program Gelinim Mutfakta'da günün birincisi merak ediliyor. Peki 21 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 21 Eylül 2021 Pazartesi puan durumu...

Gelinim Mutfakta 21 Eylül 2021 Pazartesi puan durumu | 21 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta programında haftanın ikinci gününde hangi gelinin birinci olduğu izleyici tarafından merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 21 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 21 Eylül 2021 Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 21 EYLÜL 2021 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Aslıhan: 11

Yaren: 22

Hazal: 15

Yekta: 11

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21 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Haftanın ikinci gününde gün toplamında kayınvalidelerden 22 puan toplayan gelin Yaren 5. çeyrek altınını yakasına takmayı hak etti.

GÜNÜN TARİFİ

Gelinler bugün pırasa mücveri tarifini deneyerek kayınvalidelerin beğenisine sundu.

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta pırasa mücveri tarifi | Pırasa mücveri nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

 

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