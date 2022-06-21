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Gelinim Mutfakta 21 Haziran 2022 Salı puan durumu | 21 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın ikinci gününde birinci olan ismin kim olduğu merakla araştırılıyor. Peki 21 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 6 Haziran 2022 Pazartesi puan durumu...

Gelinim Mutfakta 21 Haziran 2022 Salı puan durumu | 21 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ikinci gününde kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde 21 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 21 Haziran 2022 Salı puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 21 HAZİRAN SALI PUAN DURUMU

Damla:  

Hasret: 

Aslıhan: 

Yeşim: 

21 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Gelinim Mutfakta programında haftanın ikinci gününde, birinci olan isim henüz belli değil...

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta 20 Haziran 2022 Pazartesi puan durumu | 20 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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