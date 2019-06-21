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Gelinim mutfakta 21 Haziran puan durumu

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 21 Haziran Cuma Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde

Gelinim mutfakta 21 Haziran puan durumu

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 21 Haziran Cuma Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde

Kanal D Gelinim Mutfakta 21 Haziran canlı izlemek için linki tıklayınız

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ

Güveçte süt helvası nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Güveçte süt helvası tarifiGüveçte süt helvası nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Güveçte süt helvası tarifi

KAYNANALARIN PUANLARI

Reyhan Kaynana:

Ezgi Gelin  (kendi gelini) :  puan

Hatice Gelin: puan

Gülcan Gelin:  puan 

Sevinç gelin:   puan

Gelinim Mutfakta 30 Mayıs canlı izle! | Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Besime Kaynana:

Gülcan Gelin:   puan  (kendi gelini)

Ezgi Gelin:  puan

Hatice gelin:  puan

Sevinç Gelin:    puan

Hüsniye kaynana:

Hatice gelin:   (kendi gelini)

Gülcan Gelin:   puan

Ezgi Gelin:  puan

Sevinç Gelin:  puan

Aynur kaynana

Sevinç Gelin:   puan (kendi gelini)

Hatice gelin:   puan

Gülcan Gelin:   puan

Ezgi Gelin:   puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "" oldu Günün en düşük puanını ise "  aldı.

Gelinim Mutfakta'da günün birincisi " "çeyrek altını aldı.

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