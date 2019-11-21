Gelinim Mutfakta 21 Kasım Zeytinyağlı Yaprak Sarma
Kanal D'nin ilgiyle izlenen Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler bugün Zeytinyağlı Yaprak Sarma yapacak. Peki Zeytinyağlı Yaprak Sarma nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Detaylar haberimizde..
Zeytinyağlı Yaprak Sarma nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kıyasıya yarışan gelinler Zeytinyağlı Yaprak Sarma yapıp çeyrek altını almaya çalışacak. İşte Zeytinyağlı Yaprak Sarma tarifi..
Gelinim Mutfakta 21 Kasım Zeytinyağlı Yaprak Sarma
- 400 gram asma yaprağı
- İki su bardağı pirinç
- iki adet soğan
- Yarım su bardağı zeytinyağı
- İki yemek kaşığı dolmalık fıstık
- Bir yemek kaşığı kul üzümü
- Bir yemek kaşığı nar ekşisi
- Bir yemek kaşığı toz şeker
- Yarım tatlı kaşığı karabiber
- Yarım tatlı kaşığı nane
- Yarım tatlı kaşığı yenibahar
- Yarım tatlı kaşığı tarçın
- İki su bardağı su
Gelinim Mutfakta Zeytinyağlı Yaprak Sarma Nasıl Yapılır?
Öncelikle salamura yapraklar 2-3 dakika sıcak suda bekletilir, yıkanır ve süzgece alınır.
Geniş bir kabın içerisine soğanlar rendelenir üzerine zeytinyağı dökülür.
Pirinç yıkanarak kabın içerisine eklenir.
Baharatlar, salça ve tuzu da ilave edildikten sonra ince kıyılmış maydanozu da eklenerek karıştırılır.(çiğden bir iç harç olacak)
Yaprağın geniş kısmına iç harçtan konulur ve rulo gibi iki yanlardan kapatarak sarılır. Bu işleme yaprak bitene kadar devam edilir.
Sardığımız yaprakların üzerine zeytinyağı ve limon dilimleri ekleyip yaklaşık 5-6 su bardağı kadar da sıcak su ilave edilerek kısık ateşte pişirilir.(üzerine sarmalar dağılmasın diye tencere kapağından biraz küçük ebatta bir kase kapatabilirsiniz.)
Afiyet olsun…
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