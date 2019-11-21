Zeytinyağlı Yaprak Sarma nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kıyasıya yarışan gelinler Zeytinyağlı Yaprak Sarma yapıp çeyrek altını almaya çalışacak. İşte Zeytinyağlı Yaprak Sarma tarifi..

Gelinim Mutfakta 21 Kasım Zeytinyağlı Yaprak Sarma

400 gram asma yaprağı

İki su bardağı pirinç

iki adet soğan

Yarım su bardağı zeytinyağı

İki yemek kaşığı dolmalık fıstık

Bir yemek kaşığı kul üzümü

Bir yemek kaşığı nar ekşisi

Bir yemek kaşığı toz şeker

Yarım tatlı kaşığı karabiber

Yarım tatlı kaşığı nane

Yarım tatlı kaşığı yenibahar

Yarım tatlı kaşığı tarçın

İki su bardağı su

Gelinim Mutfakta Zeytinyağlı Yaprak Sarma Nasıl Yapılır?

Öncelikle salamura yapraklar 2-3 dakika sıcak suda bekletilir, yıkanır ve süzgece alınır.

Geniş bir kabın içerisine soğanlar rendelenir üzerine zeytinyağı dökülür.

Pirinç yıkanarak kabın içerisine eklenir.

Baharatlar, salça ve tuzu da ilave edildikten sonra ince kıyılmış maydanozu da eklenerek karıştırılır.(çiğden bir iç harç olacak)

Yaprağın geniş kısmına iç harçtan konulur ve rulo gibi iki yanlardan kapatarak sarılır. Bu işleme yaprak bitene kadar devam edilir.

Sardığımız yaprakların üzerine zeytinyağı ve limon dilimleri ekleyip yaklaşık 5-6 su bardağı kadar da sıcak su ilave edilerek kısık ateşte pişirilir.(üzerine sarmalar dağılmasın diye tencere kapağından biraz küçük ebatta bir kase kapatabilirsiniz.)

Afiyet olsun…

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