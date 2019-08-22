Gelinim mutfakta 22 Ağustos puan durumu

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 22 Ağustos Perşembe Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ

Otlu börek nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta otlu börek tarifi..

KAYNANALARIN PUANLARI

Reyhan Kaynana:

Ezgi Gelin:1 (kendi gelini)

Hatice Gelin: 5 puan

Gülcan Gelin: 4 puan

Hülya gelin: 1 puan

Besime Kaynana:

Gülcan Gelin: 5 puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin: 2 puan

Hatice gelin: 1 puan

Hülya Gelin: 2 puan

Hüsniye kaynana:

Hatice gelin: 5 (kendi gelini)

Gülcan Gelin: 3 puan

Ezgi Gelin: 2 puan

Hülya Gelin: 1 puan

Zeynep kaynana

Hülya Gelin: 4 puan (kendi gelini)

Hatice gelin: 2 puan

Gülcan Gelin: 5 puan

Ezgi Gelin: 1 puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "17 Puanla Gülcan" oldu Günün en düşük puanını ise "6 puanla Ezgi" aldı

Gelinim Mutfakta'da günün birincisi "Gülcan " çeyrek altını aldı.