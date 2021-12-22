Gelinim Mutfakta 22 Aralık 2021 Çarşamba puan durumu | 22 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Birbirleriyle en güzel yemeği yapmak için kıyasıya rekabet eden gelinlerin yarıştığı Gelinim Mutfakta'da günün birincisi merak ediliyor. Kayınvalidenlerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olmaya hak kazanan yarışmacı kim oldu? 2 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 22 Aralık 2021 Çarşamba puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 22 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Miyase:

Yeşim:

Damla:

Pınar:

22 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz birinci olan isim belli olmadı.

DÜN NE OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde bugün gün toplamında Kaynanalardan 18 puan toplayan gelinler arasındaki kura sonucunda Yeşim 17. çeyrek altınını yakasına takmayı başardı.