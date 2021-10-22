Gelinim Mutfakta 22 Ekim 2021 Cuma puan durumu | 22 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın finaline gelindi. Gün sonunda kimin birinci olarak altın bileziği kazandığı merak ediliyor. Peki 22 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta 22 Ekim 2021 Cuma puan durumu...

Songül Karlı'nın sunumuyla izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finalinde kimin kazandığı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde '22 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?' sorularının yanıtlarına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 22 Ekim 2021 Cuma puan durumu... GELİNİM MUTFAKTA 22 EKİM 2021 CUMA PUAN DURUMU Aslıhan: Yaren: Yeşim: Damla: 22 EKİM GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ? Gelinim Mutfakta'da Haftanın finalinde henüz kimin günün birincisi olduğu belli olmadı. 22 EKİM GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? Haftanın birincisi henüz belli değil... KİM ELENDİ? Elenen isim belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir. GÜNÜN TARİFİ Gelinler haftanın finalinde ıspanaklı kek tarifini denedi. Tarifi merak edenler haberimizi inceleyebilir... Gelinim Mutfakta ıspanaklı kek tarifi | Ispanaklı kek nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? gelinim mutfaktaKanal Dgelinim mutfakta oy tablosu