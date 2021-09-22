Gelinim Mutfakta 22 Eylül 2021 puan durumu | 22 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta yarışmasında kimin birinci olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde Gelinim Mutfakta 22 Eylül 2021 puan durumuna yer verdik. 22 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtını merak edenler haberimizden öğrenebilir. İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Aslıhan:

Yaren:

Hazal:

Yekta:

22 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Haftanın üçüncü gününde henüz kimin birinci olduğu belli olmadı...

GÜNÜN TARİFİ

Gelinim Mutfakta programının bu bölümünde gelinler güveç kebabı tarifini denedi. Tarifi merak edenler aşağıdaki haberimizden öğrenebilir.

Gelinim Mutfakta güveç kebabı tarifi | Güveç kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?