Gelinim Mutfakta 22 Haziran 2022 Çarşamba puan durumu | 22 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın üçüncü gününde kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde 22 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 22 Haziran 2022 Çarşamba puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 22 HAZİRAN ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Damla:

Hasret:

Aslıhan:

Yeşim:

22 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta programında haftanın üçüncü gününde, kimin birinci olduğu henüz belli değil...