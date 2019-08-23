Gelinim mutfakta 23 Ağustos puan durumu
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 23 Ağustos Perşembe Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 23 Ağustos Cuma Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde
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GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ
Gelinim Mutfakta Gazoz Tatlısı tarifi! Gazoz tatlısı nasıl yapılır?
KAYNANALARIN PUANLARI
Reyhan Kaynana:
Ezgi Gelin: (kendi gelini)
Hatice Gelin: puan
Gülcan Gelin: 4puan
Hülya gelin: puan
Besime Kaynana:
Gülcan Gelin: puan (kendi gelini)
Ezgi Gelin: puan
Hatice gelin: puan
Hülya Gelin: puan
Hüsniye kaynana:
Hatice gelin: (kendi gelini)
Gülcan Gelin: puan
Ezgi Gelin: puan
Hülya Gelin: puan
Zeynep kaynana
Hülya Gelin: puan (kendi gelini)
Hatice gelin: puan
Gülcan Gelin: puan
Ezgi Gelin: puan
Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "....." oldu Günün en düşük puanını ise "...." aldı
Gelinim Mutfakta'da günün birincisi "Gülcan " çeyrek altını aldı.
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