Gelinim Mutfakta 23 Eylül 2021 Perşembe puan durumu | 23 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Demet Akalın'ın Kanal D ekranlarında sunduğu Gelinim Mutfakta programında haftanın finalinden bir gün önce hangi gelinin birinci olduğu merak ediliyor. Biz de bunu üzerine Gelinim Mutfakta 23 Eylül 2021 Perşembe puan durumuna haberimizde yer verdik. Peki 23 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 23 Eylül 2021 Perşembe puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE PUAN DURUMU

Aslıhan:

Yaren:

Hazal:

Yekta:

23 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz kimin birinci olduğu belli olmadı...

GÜNÜN TARİFİ

Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler tavuklu patlıcan dolama tarifini deneyerek kayınvalidelerin beğenisine sundular.

Gelinim Mutfakta Tavuklu Patlıcan Dolama tarifi | Tavuklu Patlıcan Dolama nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta 22 Eylül 2021 Çarşamba puan durumu | 22 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?