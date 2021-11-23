Gelinim Mutfakta 23 Kasım 2021 Salı puan durumu | 23 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta Ezgi Sertel’in sunduğu yeni bölümüyle saat 13.00’da Kanal D izleyicisinin karşısına çıktı. Haftanın ikinci gününde en çok puanı kazanan yarışmacı merak ediliyor. Peki 23 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 23 Kasım 2021 Salı puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 23 KASIM 2021 SALI PUAN DURUMU

Aslıhan:

Yaren:

Yeşim:

Miyase:

23 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz birinci olan isim belli olmadı.

GÜNÜN TARİFİ

Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci günü gelinler portakallı tavuk pirzola tarifini denedi. Tarifi merak eden vatandaşlar aşağıdaki haberimizi inceleyebilir.

Gelinim Mutfakta portakallı tavuk pirzola tarifi | Lezzetiyle parmak yediriyor!