Gelinim Mutfakta 23 Nisan Cuma puan durumu | 23 Nisan Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 23 Nisan Cuma yarışmacılar Kemal Paşalı Fincan tatlısı yaptı. En beğenilen yemek en yüksek puanı alacak. Yemeğin sahibi de günün birincisi ve çeyrek altının sahibi olacak. Öte yandan bugün eleme heyecanı yaşanacak. Peki 23 Nisan Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 23 NİSAN CUMA PUAN DURUMU

Dudu:

Seda:

Ayten:

Esra:

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23 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

23 Nisan Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu henüz netleşmedi. Haftanın birincisi, günün birincisi ve elenen yarışmacı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin reyting rekorları kıran bir yemek yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül yer alıyor. Yarışmanın sunuculuğunu Seda Sayan yapıyor.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU

Seda Sayan'ın sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Seda Sayan'ın sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.