Gelinim Mutfakta 23 Şubat 2022 Çarşamba puan durumu | 23 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ortasında kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 23 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 23 Şubat 2022 Çarşamba puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 23 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Miyase:

Deniz:

Yeşim:

Hasret:

23 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ortasında puanlama netleşmediğinden henüz gün birincisi belli olmadı.

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde aynı puanı alan Deniz ve Miyase kura çekimine kaldı. Çeyrek altının sahibi kura çekimi sonucuna Miyase oldu.