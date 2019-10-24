Gelinim mutfakta 24 Ekim Perşembe puan durumu

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Hatice Hanım ve gelini Kübra mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Etli Türlü nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Etli Türlü tarifi..

KAYNANALARIN PUANLARI

Fatma Kaynana:

Aysu Gelin: puan ( kendi gelini)

Melike gelin: puan

Elif Gelin: puan

Duygu Gelin: puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin: 1 puan ( kendi gelini)

Melike Gelin: 1 puan

Aysu gelin: 5 puan

Duygu Gelin: 5 puan

Şaheste kaynana:

Melike Gelin: 2 puan (kendi gelini)

Duygu gelin:1 puan

Elif Gelin: 5 puan

Aysu Gelin: 2 puan

Aysel Kaynana:

Duygu gelin: (kendi gelini)

Aysu gelin: puan

Elif gelin: puan

Melike gelin: puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "...." oldu Günün en .düşük puanını ise ".... " aldı