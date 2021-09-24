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  3. Gelinim Mutfakta 24 Eylül 2021 Cuma puan durumu | 24 Eylül Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Gelinim Mutfakta 24 Eylül 2021 Cuma puan durumu | 24 Eylül Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programlarından olan Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde kimin birinci olduğu ve hangi gelinin elendiği merak ediliyor. Peki 24 Eylül Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta 24 Eylül 2021 Cuma puan durumu...

Gelinim Mutfakta 24 Eylül 2021 Cuma puan durumu | 24 Eylül Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına geçen Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finalinde hangi gelinin haftayı birinci olarak tamamladığı merakla araştırılıyor. Peki 24 Eylül Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?  Kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta 24 Eylül 2021 Cuma puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 24 EYLÜL 2021 CUMA PUAN DURUMU

Aslıhan: 

Yaren: 

Hazal: 

Yekta: 

24 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Henüz birinci olan isim belli olmadı...

KİM ELENDİ?

Puanlama yapılmadığı için elenen isim netleşmedi. Belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz...

GÜNÜN TARİFİ

Haftanın son gününde gelinler Napolyon Tatlısı tarifini denedi. Tatlının yapılışını merak edenler aşağıdaki haberimizden ulaşabilir...

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta Napolyon Tatlısı tarifi | Napolyon Tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta 23 Eylül 2021 Perşembe puan durumu | 23 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

 

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