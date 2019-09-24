Gelinim Mutfakta 24 Eylül kim kazandı?| Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 24 Eylül Salı Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...

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Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Nur Hanım ve gelini Kıymet mutfağa hızlı başlıyorlar. Emine Hanım, gelini Pınar ile birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! Kanal D Gelinim Mutfakta 24 Eylül canlı izlemek için linki tıklayınız GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ Kabak Beğendili Tavuk Sote nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Kabak Beğendili Tavuk Sote KAYNANALARIN PUANLARI Nur Kaynana: Kıymet gelin: 5 (kendi gelini) Dilek gelin: 4 puan Elif gelin: 1 puan Pınar gelin: 2 puan Çiğdem Kaynana: Elif Gelin:puan 5 ( kendi gelini) Kıymet Gelin: 1 puan Dilek gelin: 2 puan Pınar Gelin 1 puan Fatma kaynana: Dilek Gelin: 5 puan (kendi gelini) Pınar gelin: 1 puan Elif Gelin: 3 puan Kıymet Gelin: 4 puan Emine Kaynana: Pınar Gelin:1 puan ( kendi gelini) Dilek gelin: 3 puan Elif Gelin: 3 puan Kıymet Gelin: 5 puan Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "15 Puanla Kıymet "oldu Günün en düşük puanını ise "5 Puanla Pınar" aldı ***Çeyrek altını alan gelin ise " Kıymet" oldu***



