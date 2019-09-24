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Gelinim Mutfakta 24 Eylül kim kazandı?| Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 24 Eylül Salı Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...

Gelinim Mutfakta 24 Eylül kim kazandı?| Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Nur Hanım ve gelini Kıymet mutfağa hızlı başlıyorlar. Emine Hanım, gelini Pınar ile birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! 

Kanal D Gelinim Mutfakta 24 Eylül canlı izlemek için linki tıklayınız

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ

Kabak Beğendili Tavuk Sote nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Kabak Beğendili Tavuk SoteKabak Beğendili Tavuk Sote nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Kabak Beğendili Tavuk Sote

KAYNANALARIN PUANLARI

Nur Kaynana:

Kıymet gelin: 5 (kendi gelini) 

Dilek gelin: 4 puan

Elif gelin: 1  puan 

Pınar  gelin: 2 puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin:puan 5 (kendi gelini)

Kıymet Gelin: 1 puan

Dilek  gelin: 2 puan

Pınar Gelin 1 puan

Fatma kaynana:

Dilek Gelin: 5 puan (kendi gelini)

Pınar gelin: 1 puan

Elif Gelin: 3 puan

Kıymet Gelin: 4 puan

Emine Kaynana:

Pınar Gelin:1 puan (kendi gelini)

Dilek gelin: 3 puan

Elif Gelin: 3 puan                                          

Kıymet Gelin: 5 puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "15 Puanla Kıymet "oldu Günün en düşük puanını ise  "5 Puanla Pınar" aldı

***Çeyrek altını alan gelin ise "Kıymet" oldu***

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