Gelinim Mutfakta 24 Haziran 2022 Cuma puan durumu | 24 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Ünlü sunucu Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın finalinde kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 24 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 24 Haziran 2022 Cuma puan durumu....

GELİNİM MUTFAKTA 24 HAZİRAN 2022 CUMA PUAN DURUMU

Damla:

Hasret:

Aslıhan:

Yeşim:

24 HAZİRAN 2022 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde birinci olan isim belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi henüz belli olmadı.