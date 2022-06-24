Mahmut Efendi'nin yerine gelen Hasan Kılıç kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Hasan Kılıç'ın biyografisi...Survivor finali ne zaman, nerede? Survivor final bilet fiyatları 2022, şampiyon ödülüGelinim Mutfakta 24 Haziran 2022 Cuma puan durumu | 24 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?Rusya'dan Yunanistan'a gözdağı! "Yunanistan, Ruslar için güvenli değil"Transfer hamlesi gelmedi, şoke eden kararı aldı! Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanıyorBarış Akarsu Merhaba filmi ne zaman çıkacak? Barış Akarsu Merhaba oyuncuları kimler?Gelin Evi yarışmasında izleyenleri şaşkına çeviren anlar! Bulaşık makinesinin içinden konfeti patlatarak çıktı! Gelinlerin yüreği ağzına geldi!Deprem Uzmanı Naci Görür "Hazırlıklar yetersiz" dedi, tüm senaryoyu adım adım anlatarak o ilçeleri uyardı! "Uzatmaları oynuyoruz!"Hayatını kaybeden kadınlarla birlikte oluyor! "Böyle meslek mi olur?" dedirten Sırtlan mesleğini öğrenince şok olacaksınız!ATV Müge Anlı FULL izle bugün 24 Haziran 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Gelinim Mutfakta 24 Haziran 2022 Cuma puan durumu | 24 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Gelinim Mutfakta 24 Haziran 2022 Cuma puan durumu | 24 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın finalinde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 24 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 24 Haziran 2022 Cuma puan durumu...

Gelinim Mutfakta 24 Haziran 2022 Cuma puan durumu | 24 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Ünlü sunucu Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın finalinde kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 24 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 24 Haziran 2022 Cuma puan durumu....

GELİNİM MUTFAKTA 24 HAZİRAN 2022 CUMA PUAN DURUMU

Damla:  

Hasret: 

Aslıhan: 

Yeşim: 

24 HAZİRAN 2022 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde birinci olan isim belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da  haftanın birincisi henüz belli olmadı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT