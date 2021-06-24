Gelinim Mutfakta 24 Haziran Perşembe puan durumu | 24 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta'da final heyecanı devam ediyor. Son 2 haftadır yarışmadan elenen isim olmadı. Finale Aysun, Yağnur, Gönül ve Ayten yarışacak. Haftanın 4. gününde puan durumu bir hayli merak ediliyor. Peki 24 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 24 HAZİRAN PERŞEMBE PUAN DURUMU

Aysun:

Yağnur:

Ayten:

Gönül:

24 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

24 Haziran Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi henüz belli olmadı. Çeyrek altını kazanan isim belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

Öte yandan Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde yapılan Pilav ve körili tavuk tarifine aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Alışılmışın dışında bir lezzet pilav ve körili tavuk! Bu tarif Elti çatlatır, Görümce kıskandırır!

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin reyting rekorları kıran bir yemek yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül yer alıyor. Yarışmanın sunuculuğunu Seda Sayan yapıyor.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU

Seda Sayan'ın sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Seda Sayan'ın sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.