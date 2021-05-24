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Gelinim Mutfakta 24 Mayıs Pazartesi puan durumu |24 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta programında haftanın ilk gününde yarışmacılar en güzel Hasanpaşa Köftesini yapmak için birbirleriyle yarışıyor. Peki 24 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 24 Mayıs Pazartesi puan durumu...

Gelinim Mutfakta 24 Mayıs Pazartesi puan durumu |24 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler Hasanpaşa Köftesi yaparak kayınvalidelerin beğenisine sunuyor. Kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin izleyenler tarafından merak ediliyor. 24 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Sorusuna haberimizden yanıt bulabilirsiniz. İşte Gelinim Mutfakta 24 Mayıs Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 24 MAYIS PAZARTESİ PUAN DURUMU

ESRA: 8

SEDA: 17

YAĞNUR: 19

NESLİHAN: 17

24 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ

Kayınvalidelerden 19 puan alan Yağnur günün birincisi olarak haftanın ilk günü çeyrek altının sahibi oldu.

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