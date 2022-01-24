Gelinim Mutfakta 24 Ocak 2022 Pazartesi puan durumu | 24 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Son dakika | Teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı! HDP'li Semra Güzel için hazırlanan fezleke TBMM'ye gönderildiMuharrem İnce'nin iddiası elinde patladı! TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'dan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması!Muhyiddin İbni Arabi kehanetleri nelerdir?Son dakika | Olağanüstü toplantıda karar verildi! RTÜK'ten Tele 1 ve FOX TV'ye para cezaDermatoloji Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıEmeklilere maaş farkları ne zaman ödenecek 2022? Emeklilere maaş farkı ne zaman yatar 2022?Yasak aşk iddialarından kurtulmak için yurt dışına çıkan Gülşah Saraçoğlu ilginç tarzı dalga konusu oldu! "Elindekini pırasa sandım"Oskan isminin anlamı nedir, Oskan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Rakibe top göstermeyen yıldız futbolcular gönlünü bu hanımlara kaptırdı! İşte güzelliğiyle mest eden Süper Lig'in "yengeleri!"
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Gelinim Mutfakta 24 Ocak 2022 Pazartesi puan durumu | 24 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 24 Ocak 2022 Pazartesi puan durumu | 24 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın ilk gününde kimin birinci olduğu merakla araştırılıyor. Peki 24 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 24 Ocak 2022 Pazartesi puan durumu...

Gelinim Mutfakta 24 Ocak 2022 Pazartesi puan durumu | 24 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ilk günü kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde '24 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 24 Ocak 2022 Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 24 OCAK 2022 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Miyase: 

Yeşim: 

Damla: 

Dilara:

17 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Henüz birinci olan isim belli değil...

CUMA GÜNÜ NE OLDU?

 

Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde bugün Damla 7 bileziğin sahibi olurken en düşük puanı alan yarışmacı Yağmur Gelinim Mutfakta'ya veda etti.

Gelinim Mutfakta 24 Ocak 2022 Pazartesi puan durumu | 24 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT