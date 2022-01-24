Gelinim Mutfakta 24 Ocak 2022 Pazartesi puan durumu | 24 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ilk günü kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde '24 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 24 Ocak 2022 Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 24 OCAK 2022 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Miyase:

Yeşim:

Damla:

Dilara:

17 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz birinci olan isim belli değil...

CUMA GÜNÜ NE OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde bugün Damla 7 bileziğin sahibi olurken en düşük puanı alan yarışmacı Yağmur Gelinim Mutfakta'ya veda etti.