Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuşuyorGörüntüler Ardahan'dan! Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samuru ölümden kıl payı kurtulduGelinim Mutfakta 24 Şubat Çarşamba puan durumu | 24 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?İlayda Alişan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?Bugün hangi maç, hangi kanalda? 24 Şubat 2021 Çarşamba hangi maçlar var?Bursa'da 3 çocuk okulun yardım kumbarasından 5 bin lira çaldıAdalet Bakanlığı icra katibi alımı 2021 başvuruları başladı!Gonca Vuslateri'den itiraf geldi: 'Faturalarımı Şevket Çoruh ödüyordu'Gevşeme için geri sayım başladı: Hangi iller normalleşecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan açıkladıMasumiyet dizisinin Ela'sı kimdir? Ela Yüksel kimdir?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Gelinim Mutfakta 24 Şubat Çarşamba puan durumu | 24 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 24 Şubat Çarşamba puan durumu | 24 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 24 Şubat Çarşamba puan durumu yeni haftayla birlikte araştırılmaya başlandı. Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler kıyasıya yarışıyor. El lezzetlerini yarıştıran gelinler arasına 24 Şubat Çarşamba tarihinde yeni bir isim daha dahil oldu. Peki 24 Şubat Çarşamba gelinim mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 24 Şubat Çarşamba puan durumu haberimizde...

Gelinim Mutfakta 24 Şubat Çarşamba puan durumu | 24 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

24 Şubat Çarşamba Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? Kanal D ekranlarının reyting rekorları yarışma programı Gelinim Mutfakta yepyeni bir haftaya giriş yaptı. Hafta içi her gün 14.00'da Seda Sayan'ın sunumuyla yayınlanan programda gelinler ve kaynanalar arasında çekişmeler eksik olmazken gelinlerde muhteşem tariflerle puanları toplamaya çalışıyor.

Peki tüm bu polemiklerin sonunda Gelinim Mutfakta'da 24 Şubat Çarşamba günün birincisi kim oldu? Hangi geline kaç puan verdiler? 24 Şubat Çarşamba Gelinim Mutfakta'nın tüm detayları haberimizde... 

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 24 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Aysun:

Zeynep:

Ayten:

Esra:

Gelinim Mutfakta günün kazananı henüz belli olmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir. 

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin reyting rekorları kıran bir yemek yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül yer alıyor. Yarışmanın sunuculuğunu Seda Sayan yapıyor.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU

Seda Sayan'ın sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Seda Sayan'ın sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.

Bölge Gündem
Editör Ekibinin Ortak Haberi
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT