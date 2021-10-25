Gelinim Mutfakta 25 Ekim 2021 Pazartesi puan durumu | 25 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Türkiye'nin fenomen yarışması, Türkiye'nin ünlü isimlerinin sunumuyla ekrana geliyor. 2 Safiye Soyman'ın sunumuyla Gelinim Mutfakta izleyici karşısına çıkıyor. Seyirciler tarafından günün birincisi merakla araştırılıyor. Biz de bunun üzerine '25 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 25 Ekim 2021 Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 25 EKİM 2021 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Aslıhan:

Yaren:

Yeşim:

Damla:

21 EKİM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz birinci olan gelin belli değil...

GÜNÜN TARİFİ

Gelinler bugün sandal tavuk tarifini denedi. Tarifi merak edenler aşağıdaki haberimizi inceleyebilir.

Gelinim Mutfakta sandal tavuk tarifi | Sandal tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?