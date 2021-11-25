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Gelinim Mutfakta 25 Kasım 2021 Perşembe puan durumu | 25 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler arasındaki mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın finaline bir gün kala izleyiciler günün birincisini merakla araştırıyor. Peki  25 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 25 Kasım 2021 Perşembe puan durumu...

Gelinim Mutfakta 25 Kasım 2021 Perşembe puan durumu | 25 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan, her hafta farklı ünlünün sunumuyla izleyici karşısına çıkan fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'yı bu hafta Ezgi Sertel sunuyor. Haftanın dördüncü gününde birinci olan isim merak ediliyor. Peki  25 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 25 Kasım 2021 Perşembe puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 25 KASIM 2021 PERŞEMBE PUAN DURUMU

Aslıhan: 

Yaren: 

Yeşim:  

Miyase: 

25 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz birinci olan isim belli olmadı...

GÜNÜN TARİFİ

Gelinler bugün, etli kadayıf dolması tarifini denedi.

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da haftanın tam ortasında bugün gün toplamında Kaynanalardan 18 puan toplayan gelin Yeşim oldu on ikinci çeyrek altınını yakasına takmayı başardı.

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