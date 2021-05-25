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Gelinim Mutfakta 25 Mayıs 2021 Salı puan durumu | Gelinim Mutfakta 25 Mayıs Salı kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında değişiklik yapılarak kayınvalideler yemek yaptı. Tavuklu Volovan yaparak gelinlerin beğenisine sunan kayınvalidelerden en yüksek puanı kimin aldığı merak ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta 25 Mayıs Salı kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 25 Mayıs 2021 Salı puan durumu...

Gelinim Mutfakta 25 Mayıs 2021 Salı puan durumu | Gelinim Mutfakta 25 Mayıs Salı kim birinci oldu?

4 gelinin, verilen tarifi en güzel yapmaya çalışarak en yüksek puanı almak için birbirleriyle yarıştığı Gelinim Mutfakta programında günün birincisi merak ediliyor. Bugün Gelinim Mutfakta'da kayınvalideler yemek yaptı gelinler oynadı. Gelinim Mutfakta 25 Mayıs Salı kim birinci oldu? Sorusunun cevabı haberimizde. İşte Gelinim Mutfakta 25 Mayıs 2021 Salı puan durumu...

25 MAYIS 2021 SALI PUAN DURUMU

FATMA: 21

NİLGÜN: 16

SERPİL: 15

NAGEHAN: 6

GELİNİM MUTFAKTA 25 MAYIS SALI BİRİNCİSİ

Gelinlerden toplamda 21 puan alan Fatma Hanım günün birincisi olarak  çeyrek altının sahibi oldu

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