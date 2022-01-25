Gelinim Mutfakta 25 Ocak 2022 Salı puan durumu | 25 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ilk günü kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde '25 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 25 Ocak 2022 Salı puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 25 OCAK 2022 SALI PUAN DURUMU

Miyase:

Yeşim:

Damla:

Dilara:

25 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde kimin birinci olduğu henüz belli değil...

DÜN NE OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde bugün toplamında Kaynanalardan 19 puan toplayan Miyase 15. çeyrek altınını yakasına takmayı başardı.