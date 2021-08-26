Gelinim Mutfakta 26 Ağustos 2021 Perşembe puan durumu | 26 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Demet Akalın'ın sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programının bu bölümünde kimin birinci olduğu merak ediliyor. Peki 26 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 26 Ağustos 2021 Perşembe puan durumu...

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın bu bölümünde Akdeniz Mantısı tarifini deneyen gelinlerden en yüksek puanı kimin aldığı merak ediliyor. Biz de haberimizde 26 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtını haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 26 Ağustos 2021 Perşembe puan durumu... GELİNİM MUTFAKTA 26 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE PUAN DURUMU Yağnur İşçiler: 23 Yaren Maden: 9 Ebru Karabacak: 10 Aslıhan Yiğit: 19 26 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? Bugünün en yüksek puanı alarak çeyrek altın kazanan gelin Yağnur oldu. Gelinim Mutfakta 24 Ağustos 2021 Salı puan durumu | 24 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? gelinim mutfaktaKanal D