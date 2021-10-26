Gelinim Mutfakta 26 Ekim 2021 Salı puan durumu | 26 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Türkiye'nin fenomen yarışması, Safiye Soyman'ın sunumuyla Gelinim Mutfakta izleyici karşısına çıkıyor. Seyirciler tarafından günün birincisi merakla araştırılıyor. Biz de bunun üzerine '26 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 26 Ekim 2021 Salı puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 26 EKİM 2021 SALI PUAN DURUMU

Aslıhan:

Yaren:

Yeşim:

Damla:

26 EKİM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz kimin birinci olduğu belli olmadı...

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da Haftanın ilk gününde gün toplamında kayınvalidelerden 17 puan toplayan gelin Yaren çekilen kura sonucunda 10. çeyrek altınını yakasına takmayı başardı...

Gelinim Mutfakta 25 Ekim 2021 Pazartesi puan durumu | 25 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

GÜNÜN TARİFİ

Gelinler bugün pancarlı kızarık kabak tarifini denedi.

Gelinim Mutfakta pancarlı kızarık kabak tarifi | Pancarlı kızarık kabak nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?