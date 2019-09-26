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Gelinim mutfakta 26 Eylül Perşembe puan durumu

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 26 Eylül Perşembe Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde

Gelinim mutfakta 26 Eylül Perşembe puan durumu

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Nur Hanım ve gelini Kıymet mutfağa hızlı başlıyorlar. Emine Hanım, gelini Pınar ile birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! 

Kanal D Gelinim Mutfakta 26 Eylül canlı izlemek için linki tıklayınız

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ

Dereotlu Poğaça nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Dereotlu PoğaçaDereotlu Poğaça nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Dereotlu Poğaça

KAYNANALARIN PUANLARI

Nur Kaynana:

Kıymet gelin:  (kendi gelini) 

Dilek gelin:  puan

Elif gelin:  puan 

Pınar gelin: puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin: puan  (kendi gelini)

Kıymet Gelin:  puan

Dilek  gelin:  puan

Pınar Gelin  puan

Fatma kaynana:

Dilek Gelin:  puan (kendi gelini)

Pınar gelin: puan

Elif Gelin:  puan

Kıymet Gelin:  puan

Emine Kaynana:

Pınar Gelin: 5 puan (kendi gelini)

Dilek gelin: 4 puan

Elif Gelin:1 puan                                          

Kıymet Gelin: 2 puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini ".... "oldu Günün en .düşük puanını ise  "...." aldı

***Çeyrek altını alan gelin ise "..." oldu***

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