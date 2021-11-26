Gelinim Mutfakta 26 Kasım 2021 Cuma puan durumu | 26 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da günün ve haftanın birincisinin kim olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 26 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? sorularının yanıtlarına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 26 Kasım 2021 Cuma puan durumu...

A+ A-

Bu hafta Ezgi Sertel’in sunduğu Gelinim Mutfakta adlı yarışma programında haftanın finalinde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 26 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta 26 Kasım 2021 Cuma puan durumu... GELİNİM MUTFAKTA 26 KASIM 2021 CUMA PUAN DURUMU Miyase: 19 Yaren: 13 Aslıhan: 12 Yeşim: 12 26 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde gün toplamında Kaynanalardan 19 puan toplayan gelin Miyase çeyrek altınını yakasına takmayı başardı. HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU, KİM ELENDİ? Haftanın birincisi toplamda 87 puan alan Miyase olurken 162. Haftanın finalinde kayınvalidelerden topladığı 55 puan ile elenen Gelin Yaren ve kayınvalide Filiz hanım oldu. GÜNÜN TARİFİ Gelinler bugün, Dilber Pastası tarifi denedi. Tarifi merak edenler aşağıdaki haberimizi inceleyebilir... Gelinim Mutfakta dilber pastası tarifi | Lezzetiyle tatlıya doyuracak! gelinim mutfaktagelinim mutfakta oy tablosu