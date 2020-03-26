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Gelinim Mutfakta 26 Mart Perşembe kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 26 Mart Perşembe Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...

Gelinim Mutfakta 26 Mart Perşembe kim birinci oldu?

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Ezgi, Elif, Özlem, Hatice mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! 

Kanal D Gelinim Mutfakta 26 Mart canlı izlemek için linki tıklayınız

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Fırında Makarna nasıl yapılır? Gelini Mutfakta Fırında MakarnaFırında Makarna nasıl yapılır? Gelini Mutfakta Fırında Makarna

Hüsniye Kaynana:

Hatice Gelin:  puan (kendi gelini)

Elif Gelin: puan 

Ezgi Gelin:  puan                                          

Yağnur Gelin:  puan

Nilgün Kaynana

Yağnur Gelin:  puan (kendi gelini)

Elif Gelin:  puan

Ezgi gelin:  puan

Hatice Gelin: puan

Çiğdem kaynana:

Elif gelin:  Puan (kendi gelini)

Ezgi gelin:  puan

Yağnur gelin:  puan                                                                     

Hatice gelin:  puan

Reyhan Kaynana:

Ezgi gelin:  (kendi gelini)

Elif gelin: puan

Yağnur gelin:  puan 

Hatice gelin:  puan

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da haftanın en yüksek puanını alan gelini,  "...."oldu.

Haftanın en düşük puanını ise "...." aldı

***Çeyrek altını alan gelin ise "....oldu***




GÜNDEM ÖZETİ


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