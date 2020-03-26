Gelinim Mutfakta 26 Mart Perşembe kim birinci oldu?
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 26 Mart Perşembe Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...
Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Ezgi, Elif, Özlem, Hatice mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!
Kanal D Gelinim Mutfakta 26 Mart canlı izlemek için linki tıklayınız
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ
Fırında Makarna nasıl yapılır? Gelini Mutfakta Fırında Makarna
Hüsniye Kaynana:
Hatice Gelin: puan (kendi gelini)
Elif Gelin: puan
Ezgi Gelin: puan
Yağnur Gelin: puan
Nilgün Kaynana
Yağnur Gelin: puan (kendi gelini)
Elif Gelin: puan
Ezgi gelin: puan
Hatice Gelin: puan
Çiğdem kaynana:
Elif gelin: Puan (kendi gelini)
Ezgi gelin: puan
Yağnur gelin: puan
Hatice gelin: puan
Reyhan Kaynana:
Ezgi gelin: (kendi gelini)
Elif gelin: puan
Yağnur gelin: puan
Hatice gelin: puan
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da haftanın en yüksek puanını alan gelini, "...."oldu.
Haftanın en düşük puanını ise "...." aldı
***Çeyrek altını alan gelin ise "...." oldu***
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