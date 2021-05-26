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Gelinim Mutfakta 26 Mayıs Çarşamba puan durumu |26 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta programının bu bölümünde gelinler Zeytinyağlı Patlıcan Ruloları yaparak birbirleriyle yarıştı. 26 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Sorusunun cevabını merak edenler için cevabı haberimizde verdik. İşte Gelinim Mutfakta 26 Mayıs Çarşamba puan durumu

Gelinim Mutfakta 26 Mayıs Çarşamba puan durumu |26 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta 26 Mayıs Çarşamba puan durumu merak ediliyor. Gelinler bugün Zeytinyağlı Patlıcan Ruloları yaparak kayınvalidelerin beğenisine sundu. Peki 26 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte detaylar...

26 MAYIS ÇARŞAMBA PUAN DURUMU 

YAĞNUR: 20

NESLİHAN: 3

SEDA: 18

ESRA: 16

GELİNİM MUTFAKTA 26 MAYIS BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta’da günün en yüksek puanını alıp çeyrek altını kazanan bugün Yağnur olurken yemeğinde baharat kullanmadığı için puanından 2 puan kesilen Neslihan günün sonuncusu oldu. 

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