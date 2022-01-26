Gelinim Mutfakta 26 Ocak 2022 Çarşamba puan durumu | 26 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da haftanın tam ortasında mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Programın takipçileri günün birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Peki 26 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 26 Ocak 2022 Çarşamba puan durumu...

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Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününde gelinler arasındaki mücadele sürüyor. Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana gelen programda günün birincisi merak ediliyor. Peki 26 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 26 Ocak 2022 Çarşamba puan durumu... GELİNİM MUTFAKTA 26 OCAK 2022 ÇARŞAMBA PUAN DURUMU Miyase: Yeşim: Damla: Dilara: 26 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? Henüz günün birincisi belli olmadı. Haberimiz güncellenecektir... DÜN NE OLDU? Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde aynı puanı alan Damla ve Yeşim oldu. Çekilen kura sonucunda çeyrek altını kazanan gelin Damla oldu. ❄️❄️#İstanbul Büyükşehir Belediyesinin #kar yağışıyla ilgili aldığı önlem, tedbir ve müdahalelerinden memnun musunuz?#BoeylesiniHicGoermemistik #kartatili #karyağıyor — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) January 25, 2022 Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri gelinim mutfakta