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  3. Gelinim Mutfakta 26 Şubat Çarşamba kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 26 Şubat Çarşamba kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 26 Şubat Çarşamba Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...

Gelinim Mutfakta 26 Şubat Çarşamba kim birinci oldu?

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Ezgi, Elif, Özlem, Özüm mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! 

Kanal D Gelinim Mutfakta 26 Şubat canlı izlemek için linki tıklayınız

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Nohut Köftesi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Nohut Köftesi tarifiNohut Köftesi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Nohut Köftesi tarifi

Ayten Kaynana:

Özüm Gelin:  puan (kendi gelini)

Elif Gelin:  puan 

Ezgi Gelin: puan                                          

Özlem Gelin:  puan

Nurten Kaynana

Özlem Gelin: puan (kendi gelini)

Elif Gelin:  puan

Ezgi gelin: puan

Özüm Gelin:  puan

Çiğdem kaynana:

Elif Gelin:  Puan (kendi gelini)

Ezgi gelin: 3 puan

Özlem Gelin: 3 puan                                                                     

Özüm Gelin:  puan

Reyhan Kaynana:

Ezgi gelin: (kendi gelini)

Elif gelin: puan

Özlem gelin: puan 

Özüm gelin:  puan

Gelinim Mutfakta'da haftanın en yüksek puanını alan gelini,  "...." oldu.

Haftanın en düşük puanını ise "...." aldı

***Çeyrek altını alan gelin ise "..." oldu***




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