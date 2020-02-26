Gelinim Mutfakta 26 Şubat Çarşamba kim birinci oldu?
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 26 Şubat Çarşamba Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...
Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Ezgi, Elif, Özlem, Özüm mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!
Kanal D Gelinim Mutfakta 26 Şubat canlı izlemek için linki tıklayınız
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ
Nohut Köftesi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Nohut Köftesi tarifi
Ayten Kaynana:
Özüm Gelin: puan (kendi gelini)
Elif Gelin: puan
Ezgi Gelin: puan
Özlem Gelin: puan
Nurten Kaynana
Özlem Gelin: puan (kendi gelini)
Elif Gelin: puan
Ezgi gelin: puan
Özüm Gelin: puan
Çiğdem kaynana:
Elif Gelin: Puan (kendi gelini)
Ezgi gelin: 3 puan
Özlem Gelin: 3 puan
Özüm Gelin: puan
Reyhan Kaynana:
Ezgi gelin: (kendi gelini)
Elif gelin: puan
Özlem gelin: puan
Özüm gelin: puan
Gelinim Mutfakta'da haftanın en yüksek puanını alan gelini, "...." oldu.
Haftanın en düşük puanını ise "...." aldı
***Çeyrek altını alan gelin ise "..." oldu***
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