Gelinim Mutfakta 26 Şubat Cuma puan durumu | 26 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

26 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? Kanal D ekranlarının fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da haftanın son gününe gelindi. Hafta içi her gün 14.00'da yayınlanan ve Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği yarışmada gelinler ve kaynanalar arasında çekişmeler eksik olmazken gelinler, birbirinden lezzetli tarifler ile yarışmaya renk ve tat katıyorlar.

Peki tüm bu polemiklerin sonunda Gelinim Mutfakta'da 26 Şubat Cuma günün birincisi kim oldu? Hangi geline kaç puan verdiler? 26 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta'ya ait detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 26 ŞUBAT CUMA

Aysun:

Zeynep:

Ayten:

Esra:

Gelinim Mutfakta da günün birincisi henüz belli olmadı. Yayın esnasında gerçekleştirilen puanlamaya haberimizde yer verilecektir.

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D ekranlarında birkaç sezondur yayınlanan bir yemek yarışmasıdır. Hafta içi yayınlanan programda gelinler yarışmacı olurken, kayınvalideler ise yapılan lezzetli yemekleri tadarak puanlamasını yapmaktadır. Yarışmanın sunuculuğunu ise ünlü şarkıcı Seda Sayan üstleniyor.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU

Seda Sayan'ın sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Seda Sayan'ın sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.