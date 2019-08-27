Gelinim Mutfakta 27 Ağustos canlı izle! | Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 27 Ağustos Salı Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde
Yeni hafta, yeni yarışmacılar, yeni heyecanlar... Gülcan'ın gitmesi ile mutfakta bayram havası esiyor. Geride kalanlar göbek atarak bu durumu kutluyor. Besime Hanım ve Gülcan'ın yerin
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 27 Ağustos Salı Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde
Kanal D Gelinim Mutfakta 27 Ağustos canlı izlemek için linki tıklayınız
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ
Çoban Köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Çoban Köfte tarifi...
KAYNANALARIN PUANLARI
Reyhan Kaynana:
Ezgi Gelin: (kendi gelini)
Hatice Gelin: puan
Elif Gelin: puan
Hülya gelin: puan
Çiğdem Kaynana:
Elif Gelin: 1 puan (kendi gelini)
Ezgi Gelin: 5 puan
Hatice gelin: 4 puan
Hülya Gelin: 1 puan
Hüsniye kaynana:
Hatice gelin: 5 (kendi gelini)
Elif Gelin: 1 puan
Ezgi Gelin: 2 puan
Hülya Gelin: 2 puan
Zeynep kaynana
Hülya Gelin 1 puan (kendi gelini)
Hatice gelin: 1 puan
Elif Gelin: 1 puan
Ezgi Gelin: 5 puan
Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "13 Puanla Ezgi" oldu Günün en düşük puanını ise "5 puanla Elif" aldı
Çeyrek altını alan gelin ise "Ezgi " oldu
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