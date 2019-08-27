Gelinim mutfakta 27 Ağustos Salı puan durumu

Yeni hafta, yeni yarışmacılar, yeni heyecanlar... Gülcan'ın gitmesi ile mutfakta bayram havası esiyor. Geride kalanlar göbek atarak bu durumu kutluyor. Besime Hanım ve Gülcan'ın yerin

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 27 Ağustos Salı Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ

Çoban Köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Çoban Köfte tarifi...

KAYNANALARIN PUANLARI

Reyhan Kaynana:

Ezgi Gelin: 5 (kendi gelini)

Hatice Gelin:1 puan

Elif Gelin: 2 puan

Hülya gelin: 2 puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin: 1 puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin: 5 puan

Hatice gelin: 4 puan

Hülya Gelin: 1 puan

Hüsniye kaynana:

Hatice gelin: 5 (kendi gelini)

Elif Gelin: 1 puan

Ezgi Gelin: 2 puan

Hülya Gelin: 2 puan

Zeynep kaynana

Hülya Gelin 1 puan (kendi gelini)

Hatice gelin: 1 puan

Elif Gelin: 1 puan

Ezgi Gelin: 5 puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "13 Puanla Ezgi" oldu Günün en düşük puanını ise "5 puanla Elif" aldı

Çeyrek altını alan gelin ise "Ezgi " oldu